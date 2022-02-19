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Alkollü sürücü önce elektrikli bisiklete çarptı, sonra aracını bırakıp kaçtı - Son Dakika

Alkollü sürücü önce elektrikli bisiklete çarptı, sonra aracını bırakıp kaçtı

19.02.2022 01:05

Alkollü sürücü önce elektrikli bisiklete çarptı, sonra aracını bırakıp kaçtı Sürücü evinin balkonunda kaçmaya çalışırken yakalandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobiliyle motosiklete çarptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü, polis tarafından evinde yakalandı.

Alkollü sürücü önce elektrikli bisiklete çarptı, sonra aracını bırakıp kaçtı

Sürücü evinin balkonunda kaçmaya çalışırken yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobiliyle motosiklete çarptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü, polis tarafından evinde yakalandı. Evinin balkonundan kaçarken polisler tarafından yakalanan otomobil sürücüsü Alpaslan Yivli'nin 1.20 promil alkollü olduğu belirlendi. 2. kez alkollü araç kullanırken yakalanan Yivli'ye toplam 2 bin 568 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 2 yıllığına el konuldu.

Kaza, Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesinde Çarşamba Pazarı istikametinden Kavaklı Mezarlığı istikametine seyir halindeki Alpaslan Yivli'nin kullandığı 31 F 3730 plakalı otomobilin, Yağmur Ekmek Fırını önünde yolun solunda bulunan 6561 sokağa dönerken, karşısından gelen Baran Çalışkan'ın kullandığı elektrikli bisiklete çarpması sonucunda meydana geldi.

Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Baran Çalışkan ve yanında bulunan arkadaşı 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Evinin balkonunda yakalandı"

Kazanın ardından otomobilini olay yerinde bırakarak olay yerini terk eden otomobil sürücüsü Alpaslan Yivli, Şelale Polis Merkez Amirliğine bağlı ekipler tarafından Kavaklı Mahallesi 6515 sokakta bulunan evinin balkonunda kaçmaya çalışırken kısa sürede yakalandı.

"2. kez alkollü yakalandı"

Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrolde 1.20 promil alkollü olduğu belirlenen Alpaslan Yivli'ye kaza yerini terk etmekten 427, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 427 ve alkollü araç kullanmaktan bin 714 olmak üzere toplam 2 bin 568 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 2 yıllığına el konuldu.

Alkollü sürücü önce elektrikli bisiklete çarptı, sonra aracını bırakıp kaçtı
Alkollü sürücü önce elektrikli bisiklete çarptı, sonra aracını bırakıp kaçtı
Alkollü sürücü önce elektrikli bisiklete çarptı, sonra aracını bırakıp kaçtı

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Alkollü sürücü önce elektrikli bisiklete çarptı, sonra aracını bırakıp kaçtı Alkollü sürücü önce elektrikli bisiklete çarptı, sonra aracını bırakıp kaçtı Motosiklete çarpıp kaçan sürücü, evinin balkonunda yakalandı Motosiklete çarpıp kaçan sürücü, evinin balkonunda yakalandı Otomobille makas atan gençler kaza anlarını böyle kayda aldı Otomobille makas atan gençler kaza anlarını böyle kayda aldı

Manavgat, Otomobil, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücü önce elektrikli bisiklete çarptı, sonra aracını bırakıp kaçtı - Son Dakika


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