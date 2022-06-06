Alkollü sürücü önündeki araca çarptı: 4 yaralı

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde alkollü sürücünün önünde seyir halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gölmarmara ilçesi Hacıveliler Mahallesi Salihli- Gölmarmara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden Gölmarmara istikametine seyir halinde olan D.B. idaresindeki 45 P 1366 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki C.D. idaresindeki 54 AEJ 312 plakalı aracın arkasında bulunan tekne bağlı çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 45 P 1366 plakalı araç alev alırken, çevredeki sürücülerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kazada araç sürücüsü D.B. ile araçta bulunan E.S., E.K. ve S.S. yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazada araç sürücüsü D.B.'nin alkollü olduğu ve araç içerisinde alkollü içki şişeleri tespit edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA