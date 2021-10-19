Alkollü sürücü, önünü kestiği araçta bulunan kişilerden dakikalarca dayak yedi - Son Dakika

Avcılar'da cumartesi akşam saatlerinde trafikte hareketli anlar yaşandı. Alkollü olduğu belirtilen bir şahıs, önünü kestiği araçtakilerden dayak yedi. Yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÖNCE UZAKLAŞTIRMAK İSTEDİ

Akşam saatlerinde Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde alkollü olduğu iddia edilen yaya, seyir halindeki hafif ticari aracın önünü kesti. Araçtan inen kişi, aracın önünü kesen yayayı uzaklaştırmak istedi, ancak başarılı olamadı. Tartışmanın büyümesiyle sürücü, önünü kesen kişiye saldırdı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Bunun üzerine ikili arasında yumruklar havada uçuştu. Araçtan inen iki kadın, kavgayı ayırmaya çalıştı. Alkollü olduğu iddia edilen kişinin aldığı darbeyle düşmesinin ardından, iki kadın ve bir erkek araca binmek istedi. Ancak bu sırada yerden kalkan kişi, kadınlar ve çevredekilere yeniden saldırdı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Öte yandan, alkollü olduğu iddia edilen kişi ile araçta bulunanların kavga ettiği anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, kişinin aracın önünü kestiği ve araçta bulunanlar ile kavga ettiği anlar yer aldı. Öte yandan görüntüleri kaydeden kişinin de o sırada "Yere yatır, tekmele. Kadına da vuruyor" dediği duyuluyor.