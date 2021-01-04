Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

04.01.2021 00:08

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı Sivas'ta alkollü sürücü park halindeki 2 araca çarptı, üç aracın karıştığı kazada sürücüye alkollü araç kullandığı gerekçesi ile bin 339 lira para cezası kesilirken ehliyetine ise el konulduğu öğrenildi Sivas'ta alkollü sürücü park halindeki 2 araca...

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Sivas'ta alkollü sürücü park halindeki 2 araca çarptı, üç aracın karıştığı kazada sürücüye alkollü araç kullandığı gerekçesi ile bin 339 lira para cezası kesilirken ehliyetine ise el konulduğu öğrenildi

SİVAS - Sivas'ta alkollü sürücü park halindeki 2 araca çarptı, üç aracın karıştığı kazada sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 339 lira para cezası kesilirken ehliyetine ise el konulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre kaza Ali baba Mahallesi Ali Baba Caddesi üzerinde meydana geldi. C.T. idaresindeki 58 ACH 336 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 58 AR 530 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Kazanı etkisiyle savrulan 58 AR 530 plakalı otomobil ise park halinde ki 58 LA 558 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Kazada kimse yaralanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Sürücü C.T. ise alkol testi yapılmak üzere ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrollerde alkollü olduğu anlaşılan sürücüye alkollü araç kullandığı gerekçesi ile bin 339 lira para cezası uygulandı, ehliyetine ise el konuldu.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Para Cezası, Renault, Sivas, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı - Son Dakika


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