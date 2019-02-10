Son Dakika Haberleri: Alkollü Sürücü, Otomobili 3 Şeritli Yola Sığdıramadı 3 Yaralı

Alkollü Sürücü, Otomobili 3 Şeritli Yola Sığdıramadı 3 Yaralı

23 dakika önce

Aydın'da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alkollü Sürücü, Otomobili 3 Şeritli Yola Sığdıramadı 3 Yaralı, System.String[]
Aydın'da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alkollü sürücünün 3 şeritli karayoluna sığdıramadığı otomobil hurdaya dönerken sürücü ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza Aydın-İzmir karayolu Eskidörtyol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan 09 AAR 181 plakalı otomobil karayolunda çıkıp Vali Konağı'nın arkasındaki çiçekliğe çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken direksiyonda sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis tarafından el konulan olayda alkollü sürücünün ehliyetine el konulup hakkında yasal işlem yapıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:23 Kaynak: İHA

İzmir, Aydın, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Net Konuştu: Artık Sabrımız Kalmadı Seyyar Satıcı Kadın, Kendisini Taciz Ettiğini İddia Ettiği Minibüs Şoföründen Özür Diledi

İşten Çıkarılan Adam, Eski Patronunu Pompalı Tüfekle Vurdu! Korku Dolu Anlar Kamerada Ataması Yapılmayan Öğretmen, Ardında Bir Not Bırakıp İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 15:46:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alkollü Sürücü, Otomobili 3 Şeritli Yola Sığdıramadı 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]