Son Dakika Haberleri: Alkollü sürücü otomobili ile 4 araca çarptı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Alkollü sürücü otomobili ile 4 araca çarptı: 3 yaralı

Alkollü sürücü otomobili ile 4 araca çarptı: 3 yaralı

21 dakika önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, allollü olduğu belirlenen sürücü Abdullah Kaynak'ın (21) kontrolünü yitirdiği otomobil, 4 araca çarptı.

Alkollü sürücü otomobili ile 4 araca çarptı: 3 yaralı, System.String[]

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, allollü olduğu belirlenen sürücü Abdullah Kaynak'ın (21) kontrolünü yitirdiği otomobil, 4 araca çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 2 kişi daha yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında, Gültepe Mahallesi Gümüşler Bulvarı'nda meydana geldi. Abdullah Kaynak, yönetimindeki 06 BL 7400 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Otomobil, park halindeki 4 araca çarparak durdu. Sürücü Kaynak ile araçta bulunan Fatih Kaynak (26) ve Dilan Marah (24) kazada yaralandı. Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine durumu bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan kontrolde sürücü Kaynak'ın, 0.80 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazanın yaşandığı yerdeki bir iş yerinin sahibi Serpil Yıldırım, kazanın ardından ortalığın savaş alanına döndüğünü belirterek, "Kazada otomobil çok şiddetli bir şekilde diğer araçlara çarptı. Hepimiz çok korktuk. Kazanın geç saatte olması ve alanda başka insanların olmaması faciayı önledi. Sevindirici olan can kaybının yaşanmamasıydı" diye konuştu. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde, kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarpması ve çevredekilerin kazazedelerin yardımına koşması yer aldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Merkezefendi, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:27 Kaynak: DHA
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