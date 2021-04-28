Alkollü sürücü otomobiliyle, kısıtlamada kendisini durdurmak isteyen polise çarptı (2) - Son Dakika

Alkollü sürücü otomobiliyle, kısıtlamada kendisini durdurmak isteyen polise çarptı (2)
28.04.2021 13:52
SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde kısıtlamayı ihlal ederek, kullandığı otomobille kendisini durdurmak isteyen polis memuruna çarpıp yaralayan Adil Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kısıtlamayı ihlal ederek, kullandığı otomobille kendisini durdurmak isteyen polis memuruna çarpıp yaralayan Adil Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aynı olayla ilgili gözaltına alınan Celal Ç.'nin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Bacağından yaralanan polis memurunun da tedavisi hastanede devam ediyor.
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