Alkollü sürücü, otomobiliyle kısıtlamada kendisini durdurmak isteyen polise çarptı (3) - Son Dakika

Alkollü sürücü, otomobiliyle kısıtlamada kendisini durdurmak isteyen polise çarptı (3)
28.04.2021 14:52
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBESTAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde, kısıtlamayı ihlal ederek, kullandığı otomobille kendisini durdurmak isteyen polis memuruna çarpıp, yaralayan Adil Çalış, mahkemece tutuklandı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, kısıtlamayı ihlal ederek, kullandığı otomobille kendisini durdurmak isteyen polis memuruna çarpıp, yaralayan Adil Çalış, mahkemece tutuklandı. Çalış, adliyedeki işlemlerinin ardından Alanya Cezaevi'ne gönderildi. Aynı olayla ilgili gözaltına alınan Celal Ç. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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