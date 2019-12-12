Alkollü sürücü, otomobille durağa daldı 3 ölü - Son Dakika
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Alkollü sürücü, otomobille durağa daldı 3 ölü

6 saat önce

Alkollü sürücü, otomobille durağa daldı 3 ölüUşak'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolcuların minibüs beklediği durağa daldı.

Alkollü sürücü, otomobille durağa daldı 3 ölü

Uşak'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolcuların minibüs beklediği durağa daldı. Kazada otomobilin çarptığı 3 kişi, yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücü İsmail Utku Yazgılı'nın (18), yapılan kontrolde, 0.60 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, sabah saatlerinde, Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün karşısındaki Ankara yolunda meydana geldi. Uşak Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtilen İsmail Utku Yazgılı yönetimindeki 59 HD 971 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, minibüs durağına daldı. Kırsal Kızılcasöğüt Mahallesi'ne gitmek için durakta minibüs bekleyen yolculardan, Uşak Belediyesi'nde özel güvenlik görevlisi Zafer Karakaya (30) ile Ramazan Tokuş ve Halil Doğan yaşamını yitirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, otomobil sürücüsü Yazgılı'yı gözaltına aldı. Yapılan testte, Yazgılı'nın 0.60 promil alkollü olduğu belirlendi. 3 kişinin cansız bedenleri, polis ve savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Alkollü sürücü, otomobille durağa daldı 3 ölü

Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:21 Kaynak: DHA
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