Alkollü sürücü, otomobille durağa daldı: 3 ölü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alkollü sürücü, otomobille durağa daldı: 3 ölü (2) - Son Dakika

Alkollü sürücü, otomobille durağa daldı: 3 ölü (2)

6 saat önce

KARAKAYA VE TOKUŞ TOPRAĞA VERİLDİUşak'ta bugün sabah saatlerinde üniversite öğrencisi İ.U.Y.'nin (18) kullandığı 59 HD 971 plakalı otomobil ile minibüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu meydana gelen kazada olay yerinde hayatını kaybeden Zafer Karakaya (30) ile Ramazan Tokuş'un (34)...

Alkollü sürücü, otomobille durağa daldı: 3 ölü (2), System.String[]

KARAKAYA VE TOKUŞ TOPRAĞA VERİLDİ

Uşak'ta bugün sabah saatlerinde üniversite öğrencisi İ.U.Y.'nin (18) kullandığı 59 HD 971 plakalı otomobil ile minibüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu meydana gelen kazada olay yerinde hayatını kaybeden Zafer Karakaya (30) ile Ramazan Tokuş'un (34) cenazeleri Adli Tıp morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Karakaya ile Tokuş'un cenazeleri, Banaz ilçesi Kızılcasöğüt köyünde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Halil Doğan'ın (47) cenazesi ise yarın toprağa verilecek.


Karakaya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 07:10 Kaynak: DHA
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Alkollü sürücü durağa daldı: 3 ölü
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