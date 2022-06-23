Alkollü sürücü, otomobille köprü korkuluklarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Alkollü sürücü, otomobille köprü korkuluklarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

23.06.2022 13:11
Alkollü sürücü, otomobille köprü korkuluklarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

BURSA'da, 1.50 promil alkollü olduğu belirlenen S.A. (35), otomobille köprünün demir korkuluklarına çarptı.

BURSA'da, 1.50 promil alkollü olduğu belirlenen S.A. (35), otomobille köprünün demir korkuluklarına çarptı. Kazada S.A., yaralanırken, araçtaki Sema Demir (37) ise hayatını kaybetti.

Kaza, gece Kestel ilçesi Mandıras Caddesi'nde meydana geldi. S.A.'nın kontrolünü kaybettiği 16 AIZ 674 plakalı otomobil, köprünün demir korkuluklarına çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Sema Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan S.A.'nın 1.50 promil alkollü olduğu tespit edildi. S.A., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İnegöl'de tekstil firmasında çalışan ve bekar olduğu öğrenilen Sema Demir'in cansız bedeni de savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü sürücü, otomobille köprü korkuluklarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alkollü sürücü, otomobille köprü korkuluklarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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