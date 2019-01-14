Alkollü Sürücü Park Halindeki 4 Araca Çarptı

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 4 araca çarptı.

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 4 araca çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücünün, yapılan ölçümde 2,53 promil alkollü olduğu belirlendi.



Kaza, Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan İ.B., 34 FU 7716 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirip, park halindeki 4 araca çarptı. Kazada hafif yaralanan İ.B., yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra taksiyle dönen İ.B., ambulansla Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ölçümde, İ.B.'nin 2,53 promil alkollü olduğu belirlendi.



Polis, İ.B.'nin otomobilinin bagajında pompalı av tüfeği buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından İ.B.'nin çarptığı araçlar çekicilerle kaldırıldı.



Mobese kayıtlarında yapılan incelemede ise İ.B.'nin araçlara çarpmadan önce 140 km hızla gittiği tespit edildi. - Tahya

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