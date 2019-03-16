Son Dakika Haberleri: Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı

Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı

1 saat önce

Ankara'da sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı.

Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı, System.String[]
Ankara'da sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören Fatih Caddesi'nde seyir halinde olan O.Y'nin idaresindeki 06 BIN 747 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Söz konusu araç daha sonra yol kenarında park halinde duran 35 TY 254, 06 FA 5253, 06 FH 3292 ve 06 T 2655 plakalı otomobillere çarptı.

Kazanın sesine uyanan park halindeki araç sahipleri, otomobillerinin yanına gelerek polis ekiplerinin çalışmalarını takip etti.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü O.Y, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza nedeniyle 5 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:37 Kaynak: AA

Fatih, Keçiören, Ankara, Güncel
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