Alkollü araç kullanırken yakalanan oğlunu gören anne, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Alkollü araç kullanırken yakalanan oğlunu gören anne, gözyaşlarına boğuldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde park halindeki araçlara çarparak ilerleyen alkollü sürücü İsmail Ç.(38), mahallelinin ihbarı üzerine yakalandı. Alkol testinde 1.67 promil alkollü olduğu tespit edilen İsmail Ç.'nin olay yerine gelen annesi, gözyaşlarıyla polisten ceza yazılmamasını istedi.Olay, saat 21.00 sıralarında Bağlık Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede ilerleyen bir aracın park halindeki araçlara çarparak ilerlediği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, İsmail Ç.'nin kullandığı 67 ABH 076 plakalı otomobili durdurdu. Alkol testinde 1.67 promil alkollü olduğu tespit edilen İsmail Ç. hakkında işlem yapıldı. Bu sırada annesini arayan İsmail Ç., durumu anlattı. Kısa sürede olay yerine gelen annesi Gülseren Ç., eşinin kısa süre önce inşaattan düşerek yaşamını yitirdiğini, durumlarının kötü olduğunu anlatarak oğlunun bırakılmasını istedi. Polis ekipleri ise yapılacak işlemleri Gülseren Ç.'ye anlattı. Alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken İsmail Ç., doktor raporu alınmak üzere hastaneye götürülmek için ekip aracına bindirildi. Gülseren Ç., bu sırada gözyaşlarını tutamadı. Birlikte geldiği torunu ise, "Sen onun laflarına neden bakıyorsun. Arabayı verme sat demedim mi?" dedi. EHLİYETİNE EL KONULDU

Yaptığı kazayı hatırlamayan İsmail Ç.'nin ikinci kez alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine 2 yıl el konularak bin 539 lira para ceza kesildi. Gözaltına alınan İsmail Ç., karakola götürüldü.