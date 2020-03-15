Alkollü sürücü park halindeki lüks otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücü park halindeki lüks otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Alkollü sürücü park halindeki lüks otomobile çarptı: 1 yaralı

31 dakika önce

Alkollü sürücü park halindeki lüks otomobile çarptı: 1 yaralı Beşiktaş'ta, sürücüsünün 245 promil alkollü olduğu ileri sürülen seyir halindeki otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki lüks otomobile çarptı.

Alkollü sürücü park halindeki lüks otomobile çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta, sürücüsünün 245 promil alkollü olduğu ileri sürülen seyir halindeki otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki lüks otomobile çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 20.40 sıralarında Beşiktaş Etiler Mahallesi Tepecik Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BHS779 plakalı otomobilin sürücüsü N.H.G. seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında park halindeki 34 AV 9564 plakalı lüks otomobile arkadan çarptı. Kazada kadın sürücü N.H.G., yaralandı. Kazayı görenlerin bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansa aldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise şeritle çevre güvenliği aldı. Daha sonra polis sürücüye alkol testi yaptı. Yapılan testte sürücü N.H.G'nin 245 promil alkollü olduğu belirlendi.

İlk müdahalenin ardından sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza yapan araç ise çekici ile kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Alkollü sürücü park halindeki lüks otomobile çarptı: 1 yaralı

Beşiktaş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:05 Kaynak: İHA
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