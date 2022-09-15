Düzce'de takla atan araçtan sağ kurtulan alkollü sürücü, ehliyetine el konulacağını fark edince bayılma numarası yaptı - Son Dakika
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Düzce'de takla atan araçtan sağ kurtulan alkollü sürücü, ehliyetine el konulacağını fark edince bayılma numarası yaptı

15.09.2022 10:52

Düzce'de takla atan hafif ticari araçtan yara almadan kurtulan alkollü sürücü S.A., ehliyetine el konulacağını fark edince bayılma numarası yapıp, ağladı. Polis aracına binmemek için "bunalıyorum" diyerek direnen S.A., daha sonra polis merkezine götürüldü.

Düzce'de S.A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak yan yattı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün 1.16 promil alkollü olduğu belirlendi.

BAYILMA NUMARASI YAPIP, AĞLADI

Ehliyetine el konulacağını ve hakkında adli işlem başlatılacağını anlayan S.A., aracı başkasının kullandığını, kaza sonrası ise kaçtığını iddia etti. Kontrol yapan ekipler, sürücünün S.A. olduğunu tespit etti. Polis aracına binmek istemeyen S.A., bu kez bayılma numarası yaparak ağladı. 'Bunalıyorum' diyerek bağıran S.A., araca bindirilerek polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Tragger, 3. Sayfa, Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de takla atan araçtan sağ kurtulan alkollü sürücü, ehliyetine el konulacağını fark edince bayılma numarası yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de takla atan araçtan sağ kurtulan alkollü sürücü, ehliyetine el konulacağını fark edince bayılma numarası yaptı - Son Dakika
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