ALKOLLÜ SÜRÜCÜ POLİS ARACINA BİNMEMEK İÇİN BAYILMA NUMARASI YAPTI

DÜZCE'de, alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç takla attı. Kazadan yaralanmadan kurtulan, 1.16 promil alkollü olduğu belirlenen Semih Altunsoylu, polis aracına binmemek için bayılma numarası yapıp, ağladı.

Kaza saat 02.30 sıralarında D-100 karayolu Kervan mevkisinde meydana geldi. Semih Altunsoylu idaresindeki 81 ABF 012 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yan yattı. Kazadan yaralanmadan kurtulan Semih Altunsoylu'nun yapılan alkol muayenesinde 1.16 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el konulacağını ve hakkında adli işlem başlatılacağını öğrenen Semih Altunsoylu, önce sürücünün başkası olduğunu ve kaza sonrası sürücünün kaçtığını iddia etti. Polis ekiplerinin durumu incelemesi sonrasında sürücünün Semih Altunsoylu olduğu tespit edildi. Semih Altunsoylu bu kez polis aracına binmemek için önce bayılma numarası yapıp, ağlamaya başladı. Semih Altunsoylu ardından ise polis aracının kafesli kısmına binmemek için 'Bunalıyorum' diye bağırmaya başladı. Polislerin ikna çabaları yetersiz kalınca araca zorla bindirilen sürücü polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.