Alkollü sürücü polis aracına çarpıp kaçtı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücü polis aracına çarpıp kaçtı: 1 yaralı - Son Dakika

Alkollü sürücü polis aracına çarpıp kaçtı: 1 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da, devriye görevi yapan polis aracına çarpan ve daha sonra olay yerinden kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Alkollü sürücü polis aracına çarpıp kaçtı: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da, devriye görevi yapan polis aracına çarpan ve daha sonra olay yerinden kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Olayda 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesi'nde devriye görevi yürüten polis aracına Mehmet K. idaresindeki 35 RF 514 plakalı otomobil çarptı. Polis aracına çarpıp kaçan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Meydana gelen kovalamaca Karapınar Mahallesi Trafo Kavşağında otomobilin önünün kesilmesiyle sona erdi. Burada gözaltına alınan Mehmet K'nın alkollü olduğu ortaya çıktı. Kaza esnasında yaralanan otomobil içerisinde bulunan Mehmet K'nın arkadaşı Burak K., çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Mehmet K, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:14 Kaynak: İHA
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