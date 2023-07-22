Alkollü adam, motorunu polis ekiplerinin ve yayaların üzerine sürerek kaçmaya çalıştı - Son Dakika
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Alkollü adam, motorunu polis ekiplerinin ve yayaların üzerine sürerek kaçmaya çalıştı

22.07.2023 10:44

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Kadıköy'de araçlara yönelik denetim yaparken 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, polis ekipleri ve yayaların üzerine motosikletini sürerek kaçmaya çalıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü araçlara yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında, 'Dur' ihtarına uymayan bir sürücü, polis ekipleri ve yayaların üzerine motosikletini sürerek kaçmaya çalıştı.

POLİS EKİPLERİ VE YAYALARI HEDEF ALDI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polisleri Kadıköy'de araçlara yönelik trafik denetimleri gerçekleştirdi. Ekiplerin, Bostancı sahil yolu üzerinde saat 21.00 sıralarında denetimleri gerçekleştirdikleri sırada "Dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü Furkan Ça kar, motosikletini polis ekipleri ve yayaların üzerine sürerek kaçmaya çalıştı. Motosikletli bir trafik polisinin takibiyle kısa sürede yakalanan Furkan Çakar'ın, yapılan denetimlerde 1,19 promil alkollü olduğu tespit edildi.

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, motosikletini polis ekipleri ve yayaların üzerine sürdü

EHLİYETİNE EL KONULDU

Alkollü sürücü, kaldırım üzerinde motorlu araç sürmekten 951 TL, polisin 'Dur' ihtarına uymaması nedeniyle 951 TL, kask takmamak nedeniyle 436 TL, alkollü araç kullanmaktan ise 4064 TL idari para cezasına çarptırıldı. Motor sürücüsü Çakar'ın ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu. Öte yandan, kullandığı motosiklet trafik polis ekipleri tarafından bağlanarak, yediemin otoparkına çekildi.

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, motosikletini polis ekipleri ve yayaların üzerine sürdü

GÖZALTINA ALINDI

Alkollü motosiklet sürücüsü Furkan Çakar hakkında adli işlem de başlatıldı. Trafik polis ekipleri tarafından gözaltına alınan alkollü sürücü, Göztepe Polis Karakoluna götürüldü.

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, motosikletini polis ekipleri ve yayaların üzerine sürdü

MUHABİRLERE DE SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Alkollü motosiklet sürücüsü Furkan Çakar, arkasında kendisiyle birlikte seyahat eden arkadaşının engelli olduğunu söyledi. Engelli arkadaşının kendisine emanet edildiğini belirterek trafik polislere arkadaşının nerede olduğunu sordu. Hakkında işlem yapıldığı sırada, alkollü sürücü Furkan Çakar muhabirlere hakaret edip saldırı girişiminde bulundu.

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, motosikletini polis ekipleri ve yayaların üzerine sürdü

GEÇEN HAFTA BENZER BİR OLAYDA 1 POLİS MEMURU ŞEHİT OLMUŞTU

İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Alp Efe Bekit, 15 Temmuz Cumartesi Günü saat 18.30 sıralarında Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde yapılan motosiklet uygulaması sırasında 'Dur' ihtarına uymayan motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, motosikletini polis ekipleri ve yayaların üzerine sürdü
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • mehmet yılmaz: Cezayı çok fazla kesmişsiniz adam nasıl ödeyecek öde öde bitmez şaka bir yana enaz 100.000 TL keseceksin ehliyeti iptal edeceksin. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü adam, motorunu polis ekiplerinin ve yayaların üzerine sürerek kaçmaya çalıştı - Son Dakika


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