Alkollü sürücü polis otosuna çarptı
38 dakika önce
Burdur'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, trafik polisi otosuna çarptı.
Burdur
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:42 Kaynak: AA
'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, trafik polisi otosuna çarptı.
Sezgin Turhan, idaresindeki 07 D 1254 plakalı otomobil, Oluklaraltı Caddesi'nde trafik ekiplerinin aracına çarptıktan sonra tarihi Mısırlar Evi'nin duvarına çarparak durabildi.
Turhan'a yapılan alkol kontrolünde 216 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücünün olay yerindeki rahat tavırları kameraya yansıdı.
Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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