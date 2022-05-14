ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, POLİSİ GÖRÜNCE TANIMADIĞI AİLENİN EVİNE GİRMEYE ÇALIŞTI - Son Dakika
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ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, POLİSİ GÖRÜNCE TANIMADIĞI AİLENİN EVİNE GİRMEYE ÇALIŞTI

14.05.2022 00:16

KÜTAHYA'da alkollü sürücü doktor İ.A. trafik polislerini fark edince aracını park edip, tanımadığı bir ailenin evine girmeye çalıştı.

KÜTAHYA'da alkollü sürücü doktor İ.A. trafik polislerini fark edince aracını park edip, tanımadığı bir ailenin evine girmeye çalıştı. Yakalanınca polise direnerek, kimliğini vermek istemeyen İ.A.'nın daha önce alkollü araç kullanmak suçundan 3 kez ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

Bahçelievler Mahallesi'nde iddiaya göre seyir halinde olan 43 ABN 231 plakalı araç sürücüsü İ.A. arkasından gelen trafik ekiplerini görünce aracını park etti. Polis, durumundan şüphe ettiği sürücü İ.A.?nın aracını durdurup alkol muayenesi yapmak istedi. Annesi N.A. ile birlikte misafirliğe geldiğini iddia ederek aracını park ettiği binada tanımadığı bir ailenin dairesine girmeye çalışan sürücü İ.A., alkol muayenesini kabul etmezken, ehliyetini ve kimliğini vermedi.

Polis ekiplerine güçlük çıkarıp hakaretlerde bulunan İ.A. gözaltına alındı. Elleri kelepçelenen İ.A. polis aracına bindirildiği sırada annesi N.A. araya girdi. Alkollü direksiyon başına geçen oğlunu 'Benim oğlum doktor. Parasıyla değil mi, içer' diyerek savunan anne N.A. polislere hareket etti. Trafik ekipleri, sürücü İ.A.?nın polis merkezine götürülmesinin ardından aracı otoparka çekmek istedi. Anne N.A. bu sefer de araçlarının çekilmemesi için çaba harcadı. Hakaret ettiği polis memurlarının şikayetçi olması üzerine anne N.A. da ifadesi için polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerince yapılan incelemede sürücü İ.A.?nın daha önce de 3 defa alkollü araç kullandığı için 2028 yılına kadar ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, POLİSİ GÖRÜNCE TANIMADIĞI AİLENİN EVİNE GİRMEYE ÇALIŞTI
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, POLİSİ GÖRÜNCE TANIMADIĞI AİLENİN EVİNE GİRMEYE ÇALIŞTI
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, POLİSİ GÖRÜNCE TANIMADIĞI AİLENİN EVİNE GİRMEYE ÇALIŞTI
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, POLİSİ GÖRÜNCE TANIMADIĞI AİLENİN EVİNE GİRMEYE ÇALIŞTI
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, POLİSİ GÖRÜNCE TANIMADIĞI AİLENİN EVİNE GİRMEYE ÇALIŞTI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, POLİSİ GÖRÜNCE TANIMADIĞI AİLENİN EVİNE GİRMEYE ÇALIŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, POLİSİ GÖRÜNCE TANIMADIĞI AİLENİN EVİNE GİRMEYE ÇALIŞTI - Son Dakika
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