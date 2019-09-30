Son Dakika Haberleri: Alkollü sürücü polisten kaçarken kaza yaptı
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Alkollü sürücü polisten kaçarken kaza yaptı

49 dakika önce

DÜZCE'de, trafikte tehlikeli araç kullanınca vatandaşlar tarafından ihbar edilen sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

Alkollü sürücü polisten kaçarken kaza yaptı, System.String[]
DÜZCE'de, trafikte tehlikeli araç kullanınca vatandaşlar tarafından ihbar edilen sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Otomobil sürücüsü yaklaşık 10 kilometre süren takip sonunda kaza yapınca yakalandı. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetsiz ve 2.80 promil alkollü olduğu tespit edildi
Akşam saatlerinde, Beçiyörükler Köyü mevkiinde 81 ED 005 plakalı otomobil sürücüsünün tehlikeli araç kullandığını gören vatandaşlar, polise ihbar edildi. Otomobil sürücüsü Devrim A. yol üzerinde önlem alan polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre kaçan otomobil sürücüsü, Yahyalar Köprüsü üst geçidinden tekrar ters istikametine dönerek polisi atlatmak istedi. Ancak köprü üzerinden geçmekte olan Can K. idaresindeki 81 DT 033 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile stop eden otomobilden inen Devrim A. bu kez yaya olarak kaçmayı denedi. Ancak polis ekipleri kaçan sürücüyü yakaladı.
Yakalanan sürücünün ehliyetsiz ve 2.80 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis kaçan sürücünün otomobili içerisinde arama yaptı. Diğer yandan kaçmaya çalışan otomobil sürücüsün çarptığı aracın sürücüsü Can K. yaralandı. Can K. 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:57 Kaynak: DHA
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