Son Dakika Haberleri: Alkollü Sürücü Saat Kulesine Çarptı

Alkollü Sürücü Saat Kulesine Çarptı

56 dakika önce

Kahramanmaraş'ta alkollü sürücünün, kent meydanında yer alan saat kulesine çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Alkollü Sürücü Saat Kulesine Çarptı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta alkollü sürücünün, kent meydanında yer alan saat kulesine çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada alkollü sürücü, kendisine yardım için gelen vatandaşlara ve polis ekiplerine zorluk çıkarınca gözaltına alındı.

Kaza, Onikişubat İlçesi Atatürk Bulvarı Demokrasi Meydanı civarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; M.K (20) yönetimindeki 46 HK 897 plakalı kamyoneti ile seyir halinde iken kent meydanında bulunan saat kulesine hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette sıkışan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Kendisine yardım etmek isteyen vatandaşlara izin vermeyen sürücünün taşkınlık yapmasıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ihbar üzerine kısa sürede kaza yerine gelen polis, sürücünün alkolmetreyi üflemesini istedi. Alkollü olan sürücüyü kaza yerine gelen yakınları da sakinleştiremedi. Bunun üzerine sürücü polis ekiplerince gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Kazada hasar gören kamyonet, çekici marifetiyle kaldırılırken saat kulesi kullanılmaz hale geldi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:19 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Polis, 3. Sayfa
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