Son Dakika Haberleri: Alkollü Sürücü Seçim Minibüsüne Çarptı

Alkollü Sürücü Seçim Minibüsüne Çarptı

11 dakika önce

Adana'nın Sarıçam ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, seçim minibüsüne çarptı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, seçim minibüsüne çarptı.

Raif Koruroğlu'nun kullandığı 01 TB 493 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hekimköy Bulvarı'nda park halindeki MHP Sarıçam İlçe Belediye Başkan Adayı Bilal Uludağ'ın seçim çalışma minibüsüne çarptı.

Çarpma sonucu kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü Koruoğlu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Koruoğlu'na ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.

Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen Koruoğlu'nun, 123 promil alkollü olduğunu belirlendi.

İncelemenin ardından otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü, işlemler için Sarıçam Polis Merkezi'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:31 Kaynak: AA

Bilal Uludağ, Adana, Sarıçam, Güncel
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