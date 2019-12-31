Alkollü sürücü sokağı birbirine kattı - Son Dakika
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Alkollü sürücü sokağı birbirine kattı

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen sürücü huzurevinin bulunduğu sokakta ortalığı birbirine kattı.

Alkollü sürücü sokağı birbirine kattı, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen sürücü huzurevinin bulunduğu sokakta ortalığı birbirine kattı.


Dükkanların önünde bulunan taş saksıların araçla birlikte sürüklendiği kazada şans eseri yaralanan olmadı.


Olay Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen 48 NY 862 plakalı araç şoförü Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevinin bulunduğu sokakta direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada sokakta bulunan dükkanların önündeki taş saksılar araçla birlikte marketin önüne kadar sürüklendi. Çevredeki vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Araç şoförü kediye çarpmamak için direksiyonu kırdığını iddia ederken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. - MUĞLA

Orhaniye, Menteşe, Muğla, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:26 Kaynak: İHA
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