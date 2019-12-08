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Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücü TEM otoyolunu birbirine kattı: 2 yaralı - Son Dakika

Alkollü sürücü TEM otoyolunu birbirine kattı: 2 yaralı

6 saat önce

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde aracının hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü önce yol kenarındaki yeşillik alana çıktı, ardından tekrar otoyola geri döndü.

Alkollü sürücü TEM otoyolunu birbirine kattı: 2 yaralı, System.String[]

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde aracının hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü önce yol kenarındaki yeşillik alana çıktı, ardından tekrar otoyola geri döndü. Otomobilde bulunan 2 kişinin yaralandığı kazada facianın eşiğinden dönülürken alkollü sürücü gözaltına alındı.


Kaza, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde akşam 19.00 sıralarında meydana geldi. Memal U. yönetimindeki 42 EF 191 plakalı otomobil TEM otoyolunda seyir halindeyken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yeşillik alana çıktı. Ardından araç tekrar otoyola girerek durdu. Otoyoldan geçen araçların kaza yapan araca çarpmaması büyük bir facianın eşiğinden dönülmesine neden oldu. Olayı gören vatandaşlar durumu, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan 2 yaralıyı hastaneye sevk etti. Aracın sürücüsü 104 promil alkollü çıkarken ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - İSTANBUL

Sultanbeyli, TEM Otoyolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 08:17 Kaynak: İHA
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Alkollü sürücü TEM otoyolunu birbirine kattı: 2 yaralı
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