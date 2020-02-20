Alkollü sürücü tıra arkadan çarptı - Son Dakika
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Alkollü sürücü tıra arkadan çarptı

7 saat önce

Uşak'ta alkollü sürücünün kullandığı otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Alkollü sürücü tıra arkadan çarptı, System.String[]

Uşak'ta alkollü sürücünün kullandığı otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza maddi hasarla atlatıldı.


Kaza D-300 Karayolu Gazi Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Cüneyt D. (32) idaresindeki 64 AAB 080 plakalı otomobil kontrolünü kaybederek, Halil D. (48) idaresindeki 64 NE 869 plakalı tıra arkadan çaptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza maddi hasarla atlatıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobil sürücüsünün 0,72 promil alkollü olduğu öğrenildi.


Meydana gelen kaza sonrası trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak devam etti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - UŞAK

Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:06 Kaynak: İHA
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