Alkollü sürücü, tomruk kamyonuyla karayolunu savaş alanına çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Alkollü sürücü, tomruk kamyonuyla karayolunu savaş alanına çevirdi

08.07.2022 12:04

Alkollü sürücü, tomruk kamyonuyla karayolunu savaş alanına çevirdi 2,31 promil alkollü olduğu ortaya çıktı çekim yapan gazeteciye tepki gösterdi -Araç sürücüleri kaçmaya çalışan sürücüyü durdurup kontak anahtarını aldı -Tomrukları yola dökülen kamyon 3 araca ağır hasar verdi...

Alkollü sürücü, tomruk kamyonuyla karayolunu savaş alanına çevirdi

2,31 promil alkollü olduğu ortaya çıktı çekim yapan gazeteciye tepki gösterdi

-Araç sürücüleri kaçmaya çalışan sürücüyü durdurup kontak anahtarını aldı

-Tomrukları yola dökülen kamyon 3 araca ağır hasar verdi

ANTALYA - Antalya'da Manavgat- Akseki yolunda meydana gelen kazada, tomruk kamyonundan yola dökülen tomruklar 3 otomobilin kaza yapmasına neden olurken, kamyon sürücüsünün 2,31 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kaza sonrası bölgeden uzaklaşmak isteyen kamyon sürücüsünün durduran diğer araç sürücüleri kamyonun kontak anahtarını alıp polisi aradılar.

Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınının yaşandığı Manavgat'ta yangın bölgesinden kesilen ağaçların taşınması sırasında yaşanan tomruk kamyonu kazalarına bir yenisi daha eklendi. Manavgat-Akseki Karayolunda Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mehmet Fahri Güzel'in kullandığı 07 UH 022 plakalı tomruk yüklü kamyon, Ahmetler ve Taşkesiği Mahalleleri arasında virajı alamayarak devrilme tehlikesi geçirirken, üzerinde bulunan tomrukların bir bölümü yola savruldu. Yola savrulan tomruklar Manavgat istikametinden Akseki istikametine gitmekte olan araçlar için büyük tehlike oluştururken, 3 araç tomruklara çarpıp kaza yapmaktan kurtulamadı.

Kamyondan yola dökülen tomruklar ilk olarak Döne Kavak'ın kullandığı 34 NR 5365 plakalı aracın sol tarafına çarparken, arkasında seyir halindeki Beytullah Kınay'ın kullandığı 07 AND 052 plakalı otomobil tomruğun üzerine çıkarak şarampolün kıyısında durabildi. Cem Güneri'nin kullandığı 35 SR 8735 plakalı otomobil ise tomruklara çarpmaktan kurtulamayan 3. araç oldu.

Araçlarda bulunan aileler büyük şans eseri kazayı yaralanmadan atlatırken, sürücülerden birisinin elinde meydana gelen küçük çaplı yaralanma, olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesi sonucunda tedavi edildi.

Kaçmaya çalışınca kontak anahtarını aldılar

Kazaya karışan otomobil sürücüleri, kamyon sürücüsünün kazanın ardından kamyonuna binip kaçmaya çalıştığını iddia etti. Yapılan alkol kontrolünde 2,31 promil alkollü olduğu belirlenen kamyon sürücüsü Mehmet Fahri Güzel, Manavgat Bölge Trafik Amirliği ekipleri tarafından olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekiplerine teslim edildi.

"Tomruklar yola saçıldı ve hızla üzerimize geldi"

Kazaya karışan araç sürücüleri, kamyonun virajı aldığı sırada devrilme tehlikesi geçirdiğini, toparlamaya çalışırken yola tomrukların saçıldığını belirterek, "Tomruklar yola saçıldı ve hızla üzerimize geldi. Kaçamadık. Bu kadar alkollü bir kişi kamyonun direksiyonuna geçerse kaza tabii ki kaçınılmaz olur" şeklinde konuştular.

Basın mensubuna tepki gösterdi

Alkollü kamyon sürücüsü Mehmet Fahri Güzel, trafik polisleri tarafından getirilip jandarmalara teslim edilmesi sırasında görüntü alan basın mensubuna çekim yapmaması konusunda tepki gösterdi.

YORUMLAR
500
Tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Son dakika haber! Lastiği patlayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi... O anlar kamerada Son dakika haber! Lastiği patlayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi... O anlar kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücü, tomruk kamyonuyla karayolunu savaş alanına çevirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:38 Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
12:34 Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı
12:32 Tüm ilaçlara yüzde 25 zam yapıldı
12:29 Dolar/TL, haftanın son gününde 17,31 seviyesinden işlem görüyor
12:29 Bayram namazı saati 2022... Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
12:28 Türk Tabipler Birliği'nin grev kararına Devlet Bahçeli'den sert tepki: Gayri meşru bir eylem
12:21 Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
12:20 Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 13:56:49. #1.11#
SON DAKİKA: Alkollü sürücü, tomruk kamyonuyla karayolunu savaş alanına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement