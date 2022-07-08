Alkollü sürücü, tomruk kamyonuyla karayolunu savaş alanına çevirdi

2,31 promil alkollü olduğu ortaya çıktı çekim yapan gazeteciye tepki gösterdi

-Araç sürücüleri kaçmaya çalışan sürücüyü durdurup kontak anahtarını aldı

-Tomrukları yola dökülen kamyon 3 araca ağır hasar verdi

ANTALYA - Antalya'da Manavgat- Akseki yolunda meydana gelen kazada, tomruk kamyonundan yola dökülen tomruklar 3 otomobilin kaza yapmasına neden olurken, kamyon sürücüsünün 2,31 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kaza sonrası bölgeden uzaklaşmak isteyen kamyon sürücüsünün durduran diğer araç sürücüleri kamyonun kontak anahtarını alıp polisi aradılar.

Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınının yaşandığı Manavgat'ta yangın bölgesinden kesilen ağaçların taşınması sırasında yaşanan tomruk kamyonu kazalarına bir yenisi daha eklendi. Manavgat-Akseki Karayolunda Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mehmet Fahri Güzel'in kullandığı 07 UH 022 plakalı tomruk yüklü kamyon, Ahmetler ve Taşkesiği Mahalleleri arasında virajı alamayarak devrilme tehlikesi geçirirken, üzerinde bulunan tomrukların bir bölümü yola savruldu. Yola savrulan tomruklar Manavgat istikametinden Akseki istikametine gitmekte olan araçlar için büyük tehlike oluştururken, 3 araç tomruklara çarpıp kaza yapmaktan kurtulamadı.

Kamyondan yola dökülen tomruklar ilk olarak Döne Kavak'ın kullandığı 34 NR 5365 plakalı aracın sol tarafına çarparken, arkasında seyir halindeki Beytullah Kınay'ın kullandığı 07 AND 052 plakalı otomobil tomruğun üzerine çıkarak şarampolün kıyısında durabildi. Cem Güneri'nin kullandığı 35 SR 8735 plakalı otomobil ise tomruklara çarpmaktan kurtulamayan 3. araç oldu.

Araçlarda bulunan aileler büyük şans eseri kazayı yaralanmadan atlatırken, sürücülerden birisinin elinde meydana gelen küçük çaplı yaralanma, olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesi sonucunda tedavi edildi.

Kaçmaya çalışınca kontak anahtarını aldılar

Kazaya karışan otomobil sürücüleri, kamyon sürücüsünün kazanın ardından kamyonuna binip kaçmaya çalıştığını iddia etti. Yapılan alkol kontrolünde 2,31 promil alkollü olduğu belirlenen kamyon sürücüsü Mehmet Fahri Güzel, Manavgat Bölge Trafik Amirliği ekipleri tarafından olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekiplerine teslim edildi.

"Tomruklar yola saçıldı ve hızla üzerimize geldi"

Kazaya karışan araç sürücüleri, kamyonun virajı aldığı sırada devrilme tehlikesi geçirdiğini, toparlamaya çalışırken yola tomrukların saçıldığını belirterek, "Tomruklar yola saçıldı ve hızla üzerimize geldi. Kaçamadık. Bu kadar alkollü bir kişi kamyonun direksiyonuna geçerse kaza tabii ki kaçınılmaz olur" şeklinde konuştular.

Basın mensubuna tepki gösterdi

Alkollü kamyon sürücüsü Mehmet Fahri Güzel, trafik polisleri tarafından getirilip jandarmalara teslim edilmesi sırasında görüntü alan basın mensubuna çekim yapmaması konusunda tepki gösterdi.