Alkollü sürücü trafikten men edildi - Son Dakika

Alkollü sürücü trafikten men edildi
11.11.2020 11:16
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Çiğdemli köyünde jandarma ekipleri tarafından durdurulan alkollü sürücüye 4 bin 12 TL idari ceza uygulanarak, sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Çiğdemli köyünde jandarma ekipleri tarafından durdurulan alkollü sürücüye 4 bin 12 TL idari ceza uygulanarak, sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, Babaeski'nin Çiğdemli köyünde jandarma trafik ekibi tarafından durdurulan aracın sürücüsü V.A'nın 1.34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şahsa Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 4 bin 12 TL idari para cezası uygulanarak, sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu. Olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek, talimatı doğrultusunda "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan tahkikata başlandı. - KIRKLARELİ
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