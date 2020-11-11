Alkollü sürücü trafikten men edildi - Son Dakika

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Çiğdemli köyünde jandarma ekipleri tarafından durdurulan alkollü sürücüye 4 bin 12 TL idari ceza uygulanarak, sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Babaeski'nin Çiğdemli köyünde jandarma trafik ekibi tarafından durdurulan aracın sürücüsü V.A'nın 1.34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şahsa Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 4 bin 12 TL idari para cezası uygulanarak, sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu. Olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek, talimatı doğrultusunda "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan tahkikata başlandı. - KIRKLARELİ