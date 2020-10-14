Alkollü sürücü trafoya çarparak kaza yaptı - Son Dakika

Alkollü sürücü trafoya çarparak kaza yaptı

14.10.2020 03:34
Alkollü sürücü trafoya çarparak kaza yaptı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen sürücü elektrik trafosuna çarparak kaza yaptı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen sürücü elektrik trafosuna çarparak kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre Ceyhan Türkoğlu idaresindeki 52 ET 062 plakalı araç Burunucu Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik trafosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan ve alkollü olduğu öğrenilen sürücü olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası trafonun parçalanması üzerine Burunucu Mahallesi'nde elektrik bir süreliğine verilemezken, iki parçaya bölünen araç ise çekici yardımıyla olay yerinden çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Alkollü sürücü trafoya çarparak kaza yaptı
Alkollü sürücü trafoya çarparak kaza yaptı
Alkollü sürücü trafoya çarparak kaza yaptı
Alkollü sürücü trafoya çarparak kaza yaptı
Alkollü sürücü trafoya çarparak kaza yaptı
Alkollü sürücü trafoya çarparak kaza yaptı

Ceyhan, Ünye, Ordu, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücü trafoya çarparak kaza yaptı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'dan kriz çıkaracak Dağlık Karabağ hamlesi! Bölgeye paralı asker ve terörist çekecekler Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı Fenerbahçeli Garry Rodrigues Al Ittihad'a geri dönüyor Real Madrid'e gitmek isteyen Kante'nin, hocası Lampard ile arası açıldı 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı Sevgilisi karısına "Seni aldatıyorum" mesajı atınca gözü döndü! Önce boynunu kırdı, sonra boğdu
"Işıklı" darbe iması polemiğinin mimari AYM Üyesi Engin Yıldırım, tartışılan tweetlerini sildi         
00:40
iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı         
22:49
Galatasaray'da Valentine Ozornwafor'a lisans çıkarılmadı Galatasaray'da Valentine Ozornwafor'a lisans çıkarılmadı         
22:34
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
Liverpool'lu Jurgen Klopp, Uğurcan Çakır'ı ısrarla istiyor Liverpool'lu Jurgen Klopp, Uğurcan Çakır'ı ısrarla istiyor         
19:25
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Rivaldo, nasıl inançlı bir insan olduğunu anlattı: Duyduğum ses sonrası kendimi tanrıya adadım Rivaldo, nasıl inançlı bir insan olduğunu anlattı: Duyduğum ses sonrası kendimi tanrıya adadım         
15:03
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi         
10:07
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 03:45:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alkollü sürücü trafoya çarparak kaza yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei