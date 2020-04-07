Alkollü sürücü traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Alkollü sürücü traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada otomobil hurdaya döndü, traktör parçaları yola dağıldı

ANTALYA - Antalya'da otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan ve itfaiye görevlilerince çıkarılan otomobil sürücüsünün 2.59 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobilin arkadan çarptığı traktörün tekerleri başta olmak üzere parçalarının etrafa saçılması nedeniyle trafik akışı aksadı.

Kaza Manavgat ilçesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya- Alanya D-400 karayolunda Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Naim T.'nin kullandığı 07 AEY 941 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Ahmet Deniz'in kullandığı arkasında pulluk bulunan 01 D 7495 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada traktör sürücüsü Ahmet Deniz, traktörde yolcu olarak bulunan kardeşi Bekir Deniz ile otomobil sürücüsü Naim T. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede kontrolleri yapılan sürücülerden Naim Turan'ın 2.59 promil alkollü olduğu bildirildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobil korkuluklara çarparak dururken, takla atan traktör ise yolun ortasında ters döndü. Feci kazada traktörün tekerlerinin ve aküsünün koparak etrafa saçılması, yola yağ dökülmesi nedeniyle D-400 Karayolu Antalya'dan Alanya istikametine trafik akışı uzun süre tek şeritten ve kontrollü olarak verildi.