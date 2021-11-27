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Alkollü sürücü üflememek için direndi - Son Dakika

Alkollü sürücü üflememek için direndi

27.11.2021 10:17
Alkollü sürücü üflememek için direndi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin yerleşkesinin bulunduğu Menteşe Kötekli Mahallesinde Trafik, Asayiş ve Narkotik ekiplerinden oluşan 100 kişilik sivil ve resmi emniyet personel gece saat 24: 00-02: 00 arasında denetim yaptı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin yerleşkesinin bulunduğu Menteşe Kötekli Mahallesinde Trafik, Asayiş ve Narkotik ekiplerinden oluşan 100 kişilik sivil ve resmi emniyet personel gece saat 24: 00-02: 00 arasında denetim yaptı.

4 gün önce bir barda çıkan tartışma sonrası silahlı saldırı sonrası bir kişinin ölmesinin ardından çok sayıda bar kapatıldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sık sık denetim gerçekleştirdiği ve öğrenci ağırlıklı Kötekli Mahallesinde Trafik Tescil, Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından mahallenin giriş ve çıkışlarında 2 saat boyunca emniyet kemeri, alkol, araçların bagajlarına kadar arama ve kimlik kontrolü uygulaması yaptı.

Alkollü genç üflememek için direndi

Kötekli Mahallesinin 5 ayrı noktasında 100 personel ile yapılan uygulamada sürücü, yolcu ve araçlar ekipler tarafından arama yapıldı. Ekipler tarafından durdurulan bir araç sürücüsü önce tuvalet ihtiyacı geldiğini belirterek uzaklaşmaya çalıştı. Ekipler tarafından durdurulan araç sürücüsü genç trafik ekipleri tarafından alkolmetreyi üflemesi için uzun süre dil döküldü. Aday sürücü olduğu belirlenen genç, önce alkolsüz olduğunu söyledi, ardından alkol testinde 81 promil alkollü olduğu ortaya çıktı ve ehliyetine el konuldu.

2 saat süre ile yapılan uygulama sonunda 3 sürücüye muayenesiz araç ile trafiğe çıkmaktan, 8 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, bir araca egzozun çevredekilere rahatsız edecek özellikte olmasından, bir sürcüye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 10 araca ise Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden olmak üzere toplam 20 bin 709 TL para cezası uygulandı. Bir araç ise trafikten men edildi.

Trafik ekipleri uygulama esnasında sürücülere emniyet kemeri konusunda bilgilendirirken, trafikte emniyet kemerinin yaralanmalı trafik kazalarında riski yüzde 60, ölümlü kazalarda ise yüzde 45 azalttığı konusunda uyarılarda bulunarak 'Trafikte güvenli hayat, bir hareketimize bakar' sloganını sürücülere aktardılar.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, amaçlarının ceza yazmak değil, suçu işlemeden önce önlemek olduğunu belirtti. Dadaşoğlu, "Uygulama yaptığımız nokta, Muğla Üniversitesinin ve üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bir bölge. Bu tür uygulamalarımız devam ediyor. Bugün 5 noktada 100 personelimiz ile diğer birimlerimiz ile birlikte ortak uygulamamız devam ediyor. Bizim uygulamalardaki amacımız ceza yazmak, ya da insanları cezalandırmak değil, bizim buradaki amacımız önleyici olmak. Olaylar olmadan önce önleyici olmak. Bizim beş tane kırmızı çizgimiz var. Yayaların geçiş üstünlüğü, alkol, hız, emniyet kemeri ve cep telefonu. Sayın Bakanımızın da dediği gibi 'Trafikteki istatistiklerdeki her sayı bir insandır' Biz insanlarımızın kazalara karışmaması için canları yanmaması için önleyici olarak bu hizmetleri yapmaktayız. Yoksa amacımız insanları ceza yazmak değil. Önleyici olmak" dedi.

Alkollü sürücü üflememek için direndi

Narkotik, Tragger, Asayiş, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alkollü sürücü üflememek için direndi - Son Dakika


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