Son Dakika Haberleri: Alkollü Sürücü Uygulama Yapan Polise Çarptı

Alkollü Sürücü Uygulama Yapan Polise Çarptı

42 dakika önce

Pamukkale ilçesinde, alkollü sürücünün çarptığı trafik polisi yaralandı.

Alkollü Sürücü Uygulama Yapan Polise Çarptı, System.String[]
Pamukkale ilçesinde, alkollü sürücünün çarptığı trafik polisi yaralandı.


İncilipınar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde alkol uygulaması yapan trafik ekipleri, 20 FU 611 plakalı otomobili durdurmak istedi.


"Dur" ihtarına uymayan sürücü, trafik polisi İbrahim Karakuş'a çarpıp kaçmaya çalıştı.


Sürücü Mehmet G, az ilerideki trafik ışıklarında diğer polis ekipleri tarafından yakalandı.


Yakalanan sürücünün 1,65 promil alkollü olduğu tespit edildi.


Elinden ve bacağından yaralanan polis memuru Karakuş, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


Karakuş'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Toplam 6 bin lira idari para cezası verilen sürücü Mehmet G, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay anını gören Süleyman Demir, bir sürücünün otomobiliyle polise çarpıp kaçmak istediğini belirterek, "Ekibin uygulama yaptığı noktada alkollü olduğunu sonradan öğrendiğim sürücü sol taraftan vurarak polisi yere düşürdü. Ben de hemen bu kişinin kaçmaya çalışmasına müdahale etmek istedim, polislere yardımcı oldum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:44 Kaynak: AA

İstiklal Caddesi, Polis, Pamukkale, 3. Sayfa
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