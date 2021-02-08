Alkollü sürücü ve arkadaşı polisi alarma geçirdi, nefes kesen kovalamaca karakolda bitti - Son Dakika

Alkollü sürücü ve arkadaşı polisi alarma geçirdi, nefes kesen kovalamaca karakolda bitti

08.02.2021 00:01

Alkollü sürücü ve arkadaşı polisi alarma geçirdi, nefes kesen kovalamaca karakolda bitti Antalya sokaklarında yarım saat süren kovalamaca sonunda iki kişi kelepçelenerek gözaltına alındı 1.

Alkollü sürücü ve arkadaşı polisi alarma geçirdi, nefes kesen kovalamaca karakolda bitti

Antalya sokaklarında yarım saat süren kovalamaca sonunda iki kişi kelepçelenerek gözaltına alındı

1.56 promil alkollü sürücü ve arkadaşı polis merkezine götürülürken araç otoparka çekildi

Polisten kaçan sürücü ve arkadaşına 13 bin TL idari para cezası uygulandı

ANTALYA - Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan alkollü otomobil sürücüsü, nefes kesen kovalamacanın ardından yakalandı. Polis tarafından yere yatırılarak kelepçelenen sürücü ile arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken toplamda 12 bin 959 TL para cezası kesildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Tedaş Kavşağı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu kısıtlaması için uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendiği 15 NR 165 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü otomobil sürücüsü, ters yönden Aspendos bulvarına doğru kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takip ettiği otomobil sürücüsü, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Bölgeyi ablukaya alan ekipler, yarım saatlik kovalamaca sonunda otomobili Aspendos bulvarı üzerinde önünü keserek durdurdu.

Polis, isminin Emre G. olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü ile yanındaki Murat K. isimli yolcuyu araçtan indirip, kelepçeleyerek gözaltına aldı. Araçta ve şüphelilerin üst aramasını yapan polis iki kişiyi polis otosuna bindirdi. Yapılan kontrolde Emre G'nin 1.56 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü ve arkadaşı sağlık kontrolünün ardından, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

İkiliye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlali, tehlikeli araç kullanmak, alkolü araç kullanmak, sürücü belgesi yanında bulundurmamak, tehlikeli şerit değiştirmek, ters yönde araç kullanmak, 'dur' ihtarına uymama ve maske takmama gibi suçlardan toplam 12 bin 959 TL para cezası kesildi.

Polis ekiplerinin çekici çağırmasıyla durdurulan otomobil ise otoparka çekildi.

Alkollü sürücü ve arkadaşı polisi alarma geçirdi, nefes kesen kovalamaca karakolda bitti
Alkollü sürücü ve arkadaşı polisi alarma geçirdi, nefes kesen kovalamaca karakolda bitti
Alkollü sürücü ve arkadaşı polisi alarma geçirdi, nefes kesen kovalamaca karakolda bitti
Alkollü sürücü ve arkadaşı polisi alarma geçirdi, nefes kesen kovalamaca karakolda bitti

Türk Lirası, Otomobil, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücü ve arkadaşı polisi alarma geçirdi, nefes kesen kovalamaca karakolda bitti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İran lideri Hamaney'den yaptırımlar için şart koşan Biden'a yanıt: Uranyum zenginleştirme durdurulmayacak Nihat Özdemir, derbideki 'küfür' skandalıyla ilgili konuştu: Sorumluları PFDK'ya sevk edeceğiz Bülent Arınç'tan yeni eleştiriler: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit edilen Müge Anlı: Ben koruma ile gezmem Yoksul ülkeler için kurulan COVAX'tan aşı tedarik eden Kanada, tepki topladı Şarkıcı Aynur Aydın, 14 Şubat için kiralık sevgili arıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakan kişi gözaltına alındı Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi
Akşener'in Aytun Çıray'ı başdanışmanı olarak atamasına Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki: O makam, o kişiye az gelir Akşener'in Aytun Çıray'ı başdanışmanı olarak atamasına Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki: O makam, o kişiye az gelir         
00:01
Kaan Demirdağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar, Instagram'daki adını değiştirdi Kaan Demirdağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar, Instagram'daki adını değiştirdi         
23:04
TRT'den 'Sıfır Atık' belgeseli açıklaması: Masum bir program bile çarpıtıldı TRT'den 'Sıfır Atık' belgeseli açıklaması: Masum bir program bile çarpıtıldı         
22:41
Sergen Yalçın, Konyaspor galibiyeti sonrası oyuncularını tek tek tebrik etti Sergen Yalçın, Konyaspor galibiyeti sonrası oyuncularını tek tek tebrik etti         
21:16
Erzurumspor, kırmızı kart gören Ackah'ı kadro dışı bıraktı! Hakkında suç duyurusunda bulunacak Erzurumspor, kırmızı kart gören Ackah'ı kadro dışı bıraktı! Hakkında suç duyurusunda bulunacak         
20:58
Mahir Ünal: 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçinin cebinde iPhone 6 var, internet paketi de var Mahir Ünal: 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçinin cebinde iPhone 6 var, internet paketi de var         
20:45
Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu         
20:06
Google, kullanıcıları takip ettiği çerez politikasını artık kullanmayacak Google, kullanıcıları takip ettiği çerez politikasını artık kullanmayacak         
19:01
İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj         
17:24
Yılın sansasyonel ikilisi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan romantik poz Yılın sansasyonel ikilisi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan romantik poz         
17:18
Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu         
17:13
YouTuber şaka amaçlı soygun yaparken öldürüldü YouTuber şaka amaçlı soygun yaparken öldürüldü         
15:55
Adının, 'Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz' olduğunu duyanlar inanmayıp kimliğine bakıyor Adının, 'Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz' olduğunu duyanlar inanmayıp kimliğine bakıyor         
15:16
Uyuşturucu madde bağımlısı kardeşler, insanlardan para isteyip ortalığı birbirine kattı Uyuşturucu madde bağımlısı kardeşler, insanlardan para isteyip ortalığı birbirine kattı         
13:01
ABD hakimle flörtleşen soyguncuyu konuşuyor: Sen çok harikasın ABD hakimle flörtleşen soyguncuyu konuşuyor: Sen çok harikasın         
12:18
Yalancı baharın yerini kara kış alıyor! İstanbul cuma gününden itibaren 7 gün sürecek kar yağışının etkisi altına girecek Yalancı baharın yerini kara kış alıyor! İstanbul cuma gününden itibaren 7 gün sürecek kar yağışının etkisi altına girecek         
10:35
Balık uğruna 30 metrelik falezlerden ölüme olta attılar Balık uğruna 30 metrelik falezlerden ölüme olta attılar         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2021 00:20:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alkollü sürücü ve arkadaşı polisi alarma geçirdi, nefes kesen kovalamaca karakolda bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei