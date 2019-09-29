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Alkollü sürücü yaya geçidinde motosiklete çarptı

1 saat önce

Antalya'da alkollü otomobil sürücüsü, yaya geçidindeki yayalara yol vermek için duran motosiklete çarptı.

Alkollü sürücü yaya geçidinde motosiklete çarptı, System.String[]

Antalya'da alkollü otomobil sürücüsü, yaya geçidindeki yayalara yol vermek için duran motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kumköy- Side yolu üzerinde meydana gelen kazada, Celal Bayar Bulvarı'ndan Side istikametine gitmekte olan Savaş Tok A.'nın kullandığı 34 YS 1511 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmekte olan yayalara yol vermek için bekleyen Deniz Atlı'nın kullandığı 07 HUY 66 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Atlı, önünde bekleyen Nazmi Taş'ın kullandığı 07 LTH 52 plakalı tur minibüsünün altına girdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Motosiklete çarpan otomobil sürücüsünün 0.93 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Kazanın ardından minibüsün altına giren motosiklet, sıkıştığı yerden uzun süren çabalar sonucunda çıkarıldı. - ANTALYA

Motosiklet, Antalya, Kumköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:23 Kaynak: İHA
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