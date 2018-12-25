Alkollü Sürücü Yayaya Çarptı 1 Yaralı
6 dakika önce
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde alkollü olduğu ileri sürülen sürücü yayaya çarptı.
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir
'in Kaman
ilçesinde alkollü olduğu ileri sürülen sürücü yayaya çarptı.
Alınan bilgiye göre Sarıuşağı Mahallesi mevkinde alkollü olduğu tespit edilen S.G., 40 NC 726 plakalı otomobili ile seyir halinde iken otomobilinin kontrolünü kaybedip karşıdan gelen R.G., isimli vatandaşa çarptı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralanan R.G.'yi Kaman ilçe Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. İlk müdahalesi yapılan R.G., tedavisinin tamamlanması için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis
, yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:12 Kaynak: İHA
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