- Alkollü sürücü yayaya çarptı - Son Dakika

- Alkollü sürücü yayaya çarptı

BARTIN - Alkollü sürücüsünün kullandığı otomobil yayaya çarptı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza Kavaklı mevkii İskele Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yalı mevkiinden Kavaklı istikametine seyir halinde olan O.A. yönetimindeki 67 DN 489 plakalı Tofaş marka otomobil kontrolden çıktı. Bu sırada kaldırımda yürüyen 64 yaşındaki Muzaffer Birlik'e çarpan otomobil bir işyerine ait otoparkın bariyerlerine çarparak durabildi.

Otomobilin metrelerce sürüklediği Birlik kazada ağır yaralandı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar Birlik'in yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ulaşan 112 ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Birlik ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Birlik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.