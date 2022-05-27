Alkollü sürücü yayaya çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Alkollü sürücü yayaya çarptı: 3 yaralı

27.05.2022 09:12

Edirne'de alkollü motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Edirne'de alkollü motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaralanan sürücü yaya ve motosiklette yolcu olarak bulunan şahıslar hastaneye kaldırıldı.

Uzunköprü ilçesi Atatürk Mahallesi Hayrabolu Caddesi'nde meydana gelen kazada, 22 UK 116 plakalı motosikletle evine gittiği öğrenilen alkollü sürücünün karşıdan karşıya geçmemekte olan yayaya çarptı.

Çevredeki vatandaşların olayı 112 ihbar hattını araması üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü R.G, yaya N.Ö. ve motosiklette yolcu olarak bulunan S.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Berkant Şükrü Doğan Uludağ-İHA)

Alkollü sürücü yayaya çarptı: 3 yaralı
Alkollü sürücü yayaya çarptı: 3 yaralı
Alkollü sürücü yayaya çarptı: 3 yaralı
Alkollü sürücü yayaya çarptı: 3 yaralı
Alkollü sürücü yayaya çarptı: 3 yaralı

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Kaynak: İHA

Uzunköprü, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü sürücü yayaya çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alkollü sürücü yayaya çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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