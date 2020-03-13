Alkollü sürücü yoldan çıkıp mobilya mağazasının önüne düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücü yoldan çıkıp mobilya mağazasının önüne düştü - Son Dakika

Alkollü sürücü yoldan çıkıp mobilya mağazasının önüne düştü

1 saat önce

Alkollü sürücü yoldan çıkıp mobilya mağazasının önüne düştü Zonguldak'ın Acılık semtinde yürekleri ağızlara getiren kazada araç sürücüsü hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Alkollü sürücü yoldan çıkıp mobilya mağazasının önüne düştü

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Acılık semtinde yürekleri ağızlara getiren kazada araç sürücüsü hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Acılık semtinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Recep Ç isimli 67 AS 416 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 metre yükseliğindeki yoldan düşerek mobilya dükkanın önüne düştü. Şans eseri kazada otomobil sürücüsü Recep Ç. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Polis ekipleri alkollü olduğu iddia edilen Recep Ç'ye alkol ölçümü yaptı. Recep Ç isimli otomobil sürücüsünde 181 promil alkol tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken otomobil çekici yardımıyla dükkanın önünden kaldırıldı.

Alkollü sürücü yoldan çıkıp mobilya mağazasının önüne düştü

Zonguldak, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu 18 yaşındaki genç uyuyan annesini öldürdü, babasını ağır yaraladı "Yanımdaki kadına baktın" dedi silahını çıkarıp kurşun yağdırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 02:58:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alkollü sürücü yoldan çıkıp mobilya mağazasının önüne düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]