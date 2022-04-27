Alkollü sürücüden çocuklarını korurken yaralanan anne iki ay sonra yürüyebildi - Son Dakika

Ankara'da, alkollü sürücüden çocuklarını korumak isterken ağır yaralanan anne, tedavinin ardından koltuk değnekleri yardımıyla yürümeye başladı.

Yaklaşık iki ay önce şüpheli Murat Ü, Mamak ilçesi Yenibayındır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde Esra Yavuz, iki çocuğu, eşi ve aile dostlarının bulunduğu otomobile çarparak hasara neden oldu. Yavuz ailesi, sürücüye polis çağıracaklarını söyledi.

Bunun üzerine olay yerinden kaçmaya çalışan Murat Ü, Uğur Yavuz ve aile dostlarına çarparak uzaklaştı.

Ayağı kırılan eşine yardım eden Esra Yavuz, aynı aracın bu kez biri 3, diğeri 6 yaşındaki çocuklarının bulunduğu tarafa hızla geldiğini fark etti.

Çocuklarını korumak için aracın önüne çıkan kadın, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

45 gün rapor verildi

AA muhabirine olay günü yaşadıklarını anlatan Esra Yavuz, daha önceden tanımadıkları Murat Ü'nün araçlarına çarptığını, eşinin, sürücünün alkollü olduğunu fark edince polis çağırmak istediğini söyledi.

Buna karşı çıkan ve kaza tutanağını imzalamayacağını belirten Murat Ü'nün, çevrede tanınmış bir esnaf olduğunu söylediğini aktaran Yavuz, iyi niyetlerine karşın şüphelinin eşini iterek düşürdüğünü ifade etti.

Yavuz, bu duruma anlam veremediğini ve yerdeki eşine yardım etmeye çalıştığını kaydederek şöyle devam etti:

"Şahıs hızla aracına koştu, eşimin üzerine sürdü ve ayaklarının üzerinden geçti. Ardından yine bulunduğumuz yere gelerek aile dostumuza çarptı. Olay yerinden gittiğini düşündük ancak tekrar olduğumuz yere hızlanarak geldi, aracımızın olduğu yerde bulunan çocuklarımın üzerine son sürat sürmeye başladı. Onları kurtarmak için hamle yaptığımda araç beni altına aldı. Onları kurtardım ama beni ezdi. 45 günlük rapor verildi. Bacağımda platin ve vidalar var. Eskisi gibi bacağımı kullanamıyorum."

Yaşadıklarını bir türlü unutamadığını vurgulayan Yavuz, uğruna ölümü göze aldığı çocuklarının yaralanmadan o geceyi atlatmalarının tek tesellisi olduğunu dile getirdi

Yaklaşık iki aylık tedavinin ardından bir süre tekerlekli sandalye kullandığını, sonrasında koltuk değnekleriyle yürümeye başladığını anlatan Yavuz, çocuklarının ise psikolojilerinin bozulduğunu ifade etti.

Yavuz, kendilerini yaralayan sürücüyle mahkemede yüzleşmek için gün saydığını sözlerine ekledi.

"Vatandaşlar olmasaydı belki de bizi öldürecekti"

Uğur Yavuz da kaza anında sürücü Murat Ü'nün aracında çok sayıda alkol şişesi gördüğünü anlattı.

Şüphelinin ayakta duramayacak kadar sarhoş olduğunu fark ettiğini, bu şekilde araç kullanmasının tehlikeli olduğunu söylediğini belirten Uğur Yavuz, "Olay yerine polis çağıracağımı söylediğim anda beni iterek düşürdü. Yerdeyken sağ ayağımın üzerinden geçti ve ayak tarak kemiğim kırıldı. Aile dostumuzu, ardından çocuklarımızı korumaya çalışan eşimi de yaralayan şahıs, olay yerine gelen vatandaşlardan korkup kaçtı. Eğer vatandaşlar olmasaydı belki de bizi öldürecekti." ifadelerini kullandı.

Eşinin ölümü göze alarak çocuklarını kurtardığını, iki ay geçmesine rağmen olayın etkisini bir türlü üzerinden atamadığını aktaran Yavuz, sürücüden şikayetçi olduklarını, yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını kaydetti.

Olaydan sonra firar etti

Ailenin avukatı Gökhan Yılmaz da şüpheli Murat Ü'nün söz konusu kişileri yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtığı, yaklaşık iki aydır firari olan şüpheli hakkında arama kararı çıkarıldığı ve iki gün önce polis tarafından gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandığına işaret eden Yılmaz, deliller toplandıktan sonra dava açılacağını dile getirdi.