Son Dakika Haberleri: Alkollü sürücülere ceza yağdı
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Alkollü sürücülere ceza yağdı

1 saat önce

Niğde'de polis ekipleri alkollü sürücülere yönelik yaptığı denetimde 33 araca 33 bin 85 lira ceza yazarken, 8 araç ise trafikten men edildi.

Alkollü sürücülere ceza yağdı, System.String[]
Niğde'de polis ekipleri alkollü sürücülere yönelik yaptığı denetimde 33 araca 33 bin 85 lira ceza yazarken, 8 araç ise trafikten men edildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 13 ekip ve 26 personel ile alkol denetimi uygulaması yapıldı. 488 araç ve sürücüsü kontrol edildiği uygulamada 7 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 5 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan, 11 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 4 sürücüye sigortasız araç kullanmaktan ve diğer kanun maddelerinden 6 araç olmak üzere 33 araca 33 bin 85 lira ceza, 8 araç ise trafikten men edildi. - NİĞDE
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:18 Kaynak: İHA
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