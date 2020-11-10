Alkollü sürücülere yönelik denetimde 1394 kişinin ehliyeti geçici olarak geri alındı - Son Dakika

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "uyuşturucu veya alkol etkisinde araç kullanımı"na yönelik özel denetimde, 1394 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uluslararası kabul gören araştırmalara göre kanda 0,05 g/dl oranı üzerinde bulunan alkolün trafik kaza riskini büyük ölçüde artırdığı hatırlatıldı.

Açıklamada, 2020'nin 10 aylık döneminde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında, kazaya sebebiyet veren sürücülerin yüzde 1,2'sinin alkol etkisinde araç kullandığının belirlendiğine işaret edildi.

Trafik güvenliğini sağlamak, alkol etkisinde araç kullanımından kaynaklanan trafik kazalarını önlemek amacıyla 5-6-7 ve 8 Kasım'da ülke genelinde "uyuşturucu veya alkol etkisinde araç kullanımı"na yönelik özel denetim gerçekleştirildiği, 69 bin 938 araç sürücüsünün denetlendiği ifade edildi.

Açıklamada, denetimde 1362 sürücünün alkol, 48 sürücünün uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullandığının belirlendiği ve haklarında yasal işlem başlatıldığı, 894 kişinin de sürücü belgesinin bulunmadığının tespit edildiği bildirildi.

1136 aracın trafikten men edildiği, 1394 sürücünün ehliyetinin geçici olarak geri alındığı, tespit edilen 7 bin 683 trafik kural ihlali için de ilgililer hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

Sürücülerden hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenlikleri için alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları istenilen açıklamada, denetimlerin devam edeceği belirtildi.