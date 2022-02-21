Üye Girişi
Alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu - Son Dakika

Alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu

21.02.2022 08:49
Alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu

Edirne'de trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu.

Edirne'de trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirildi. Denetim noktasına gelen araçları tek tek durduran ekipler, sürücülerin evraklarını kontrol etti.

Ekipler, alkollü olduğu şüphesi ile bazı sürücülere alkolmetre ile alkol ölçümü yaptı. Alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetine geçici süreyle el konularak, cezai işlem uygulandı. - EDİRNE

YORUMLAR
500
Alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu Alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu Alev topuna dönen araçtan geriye bu görüntü kaldı Alev topuna dönen araçtan geriye bu görüntü kaldı Alkollü araç kullanan sürücüler polis ekiplerine yakalandı Alkollü araç kullanan sürücüler polis ekiplerine yakalandı

Trafik Şube Müdürlüğü, Tragger, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:42 EYT için masada hangi formüller var: İşte öne çıkan 5 formül!
08:37 Ömür Gedik mini elbisesi ile kasıp kavurdu! 3 yıl önceki sözleri akıllara geldi
08:37 Pişkin tecavüzcü: Cin çıkarma bahanesiyle önce tecavüz etti, sonra kaydetti! Yaptıklarını "fantezi" diye savundu
08:29 Rus devlet televizyonunda "Savaş kimlerin işine gelir" sorusu sorulduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştılar!
09:31 Aynı aileden 9 koronavirüs kurbanı! Son kurban 36 yaşındaki bir çocuk annesi Şenay
08:04 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
07:56 Rusya-Ukrayna geriliminde tankın üzerindeki "Z" işareti dikkat çekti!
07:56 Olay yeri Bursa: Hırsızlar durdurak bilmiyor! Camiyi soymaya kalkan hırsız imamı ağır yaraladı!
07:52 Bugün hava nasıl olacak? İşte 21 Şubat Pazartesi günü bölgelerimizde hava durumu!
07:51 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 08:55:33. #1.11#
SON DAKİKA: Alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement