Alkollü sürücünün 4 aracı biçtiği anlar kamerada: "Doğalgaz patladı sandık" - Son Dakika
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Alkollü sürücünün 4 aracı biçtiği anlar kamerada: "Doğalgaz patladı sandık"

11.04.2022 10:40

Alkollü sürücünün 4 aracı biçtiği anlar kamerada: "Doğalgaz patladı sandık"TEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da alkollü sürücünün kullandığı aracın 4 araca çarptığı feci kaza kameraya yansıdı.

Alkollü sürücünün 4 aracı biçtiği anlar kamerada: "Doğalgaz patladı sandık"

TEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da alkollü sürücünün kullandığı aracın 4 araca çarptığı feci kaza kameraya yansıdı. Mahallelinin sokağa döküldüğü kazada, kahvehanede oyun oynayan bir vatandaş, "Doğalgaz patlaması oldu sandık, korkudan oyunu bırakıp dışarı kaçtık" dedi.

Kaza, gece saatlerinde Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzeri Şinasi Kurşun 14. Sokak ile Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak ayrımında meydana geldi. Cumhuriyet Parkı istikametinden Santral istikametine seyreden M.K. yönetimindeki hafif ticari araç, Bağlariçi 3. Sokak'tan yola kontrolsüz çıkmaya çalışan hafif ticari araca çarptı. Kontrolden çıkan araç, karşı yönden gelen bir araca çarptıktan sonra park halindeki araçların arasına daldı.

Araçtan içki şişesi çıktı

Kaza sonrası vatandaşların tepkisiyle karşılaşan yaralı sürücü M.K. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik polisinin yaptığı kontrollerde sürücü M.K'nin 1.91 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Araçtan da içki şişesi çıkması dikkat çekti.

"Bomba gibi ses geldi"

Olay yeri savaş alanına dönerken, kazayı gören vatandaşlar şoke oldu. Kahvehanede okey oynadıkları sırada kazayı fark ettiklerini söyleyen bir genç, "Arkadaşlarla okey oynamaya dalmıştık. Bir bomba sesi gibi bir şey geldi. Doğalgaz patlaması oldu sandık, korkudan oyunu bırakıp dışarı kaçtık" diye konuştu. Kazayı duyan mahalleli sokağa dökülürken, duruma isyan eden bir vatandaş, yola tümsek yada hız kesici konulmasını istedi. Kaza anı ise an be an kameraya yansıdı

Alkollü sürücünün 4 aracı biçtiği anlar kamerada: Doğalgaz patladı sandık
Alkollü sürücünün 4 aracı biçtiği anlar kamerada: Doğalgaz patladı sandık
Alkollü sürücünün 4 aracı biçtiği anlar kamerada: Doğalgaz patladı sandık

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Alkollü sürücünün 4 araca çarparak durduğu anlar kamerada Alkollü sürücünün 4 araca çarparak durduğu anlar kamerada

Tekirdağ, Doğalgaz, Sandık, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücünün 4 aracı biçtiği anlar kamerada: 'Doğalgaz patladı sandık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alkollü sürücünün 4 aracı biçtiği anlar kamerada: "Doğalgaz patladı sandık" - Son Dakika
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