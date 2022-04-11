Alkollü sürücünün 4 aracı biçtiği anlar kamerada - Son Dakika
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Alkollü sürücünün 4 aracı biçtiği anlar kamerada

11.04.2022 11:42

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı aracın 4 araca çarptığı kaza kameraya yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı aracın 4 araca çarptığı kaza kameraya yansıdı. Mahallelinin sokağa döküldüğü kazada kahvehanede oyun oynayan bir vatandaş, "Doğalgaz patlaması oldu sandık, korkudan oyunu bırakıp dışarı kaçtık" dedi.

Kaza, gece saatlerinde Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde Şinasi Kurşun 14. Sokak ile Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak ayrımında meydana geldi. Cumhuriyet Parkı istikametinden Santral istikametine seyreden M.K. yönetimindeki hafif ticari araç, Bağlariçi 3. Sokak'tan yola kontrolsüz çıkmaya çalışan hafif ticari araca çarptı. Kontrolden çıkan araç, karşı yönden gelen bir araca çarptıktan sonra park halindeki araçların arasına daldı. Kaza sonrası vatandaşların tepkisiyle karşılaşan yaralı sürücü M.K., olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik polisinin yaptığı kontrolde sürücü M.K'nin 1.91 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Araçtan da içki şişesi çıkması dikkat çekti.

"BOMBA GİBİ SES GELDİ"

Olay yeri savaş alanına dönerken, kazayı gören vatandaşlar şok oldu. Kahvehanede okey oynadıkları sırada duydukları gürültüyle dışarı çıktıklarını anlatan bir genç, "Arkadaşlarla okey oynamaya dalmıştık. Bir bomba sesi gibi bir şey geldi. Doğalgaz patlaması oldu sandık, korkudan oyunu bırakıp dışarı kaçtık" diye konuştu.

Kazayı duyan mahalleli sokağa dökülürken, duruma isyan eden bir vatandaş yola tümsek ya da hız kesici konulmasını istedi. Kaza anı ise an be an kameraya yansıdı.

(Hüseyin Tayyar/ İHA)

Alkollü sürücünün 4 aracı biçtiği anlar kamerada
Alkollü sürücünün 4 aracı biçtiği anlar kamerada
Alkollü sürücünün 4 aracı biçtiği anlar kamerada
Alkollü sürücünün 4 aracı biçtiği anlar kamerada
Alkollü sürücünün 4 aracı biçtiği anlar kamerada
Alkollü sürücünün 4 aracı biçtiği anlar kamerada

YORUMLAR
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Tekirdağ, Tragger, Çorlu, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alkollü sürücünün 4 aracı biçtiği anlar kamerada - Son Dakika


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