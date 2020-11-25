Alkollü sürücünün aracına çarptığını yardıma gidince anladı - Son Dakika

Alkollü sürücünün aracına çarptığını yardıma gidince anladı

25.11.2020 00:21

Alkollü sürücünün aracına çarptığını yardıma gidince anladı Muğla'nın Menteşe İlçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, kaza yapan alkollü şahsa yardım için yola çıkan kişi, şahsın kendi aracına çarptığını görünce şaşkına döndü.

Alkollü sürücünün aracına çarptığını yardıma gidince anladı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe İlçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, kaza yapan alkollü şahsa yardım için yola çıkan kişi, şahsın kendi aracına çarptığını görünce şaşkına döndü.

Olay, Muslihittin Mahallesi Şehit Özden Aşınmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 48 AY 037 plakalı alkollü motosiklet sürücüsü A.Y., direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan 48 U 6287 plakalı araca çarparak yere düştü. Olayın 112 Acil çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gazeteciye sorunca fark etti

O sırada hafif yaralanan şahsa yardım etmek için sokağa çıkan Özal O., otomobilin fotoğrafını çeken gazeteciye 'Arabamın fotoğrafını neden çekiyorsunuz' diye sordu. Gazetecinin arabasında hasar olduğunu söylemesi üzerine şahıs, alkollü sürücünün arabasına çarptığını fark ederek şaşkına döndü. Trafik polisleri tarafından alkollü motosiklet sürücüsüne ceza kesildi.

Alkollü sürücünün aracına çarptığını yardıma gidince anladı
Alkollü sürücünün aracına çarptığını yardıma gidince anladı
Alkollü sürücünün aracına çarptığını yardıma gidince anladı
Alkollü sürücünün aracına çarptığını yardıma gidince anladı

Menteşe, Muğla, Şehit, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücünün aracına çarptığını yardıma gidince anladı - Son Dakika


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