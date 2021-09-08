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Alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Necati Kaan Şahin'in tıp fakültesini kazandığı ortaya çıktı - Son Dakika

Alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Necati Kaan Şahin'in tıp fakültesini kazandığı ortaya çıktı

08.09.2021 11:15

Çanakkale'de TYT-AYT sayısal alanda Türkiye birincisi olan 20 yaşındaki Necati Kaan Şahin, alkollü bir sürücünün kendisine çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Doktor olma hayali kuran Şahin'in Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığı ortaya çıktı. Şahin'den ailesinden geriye hüzün dolu buruk bir gurur kaldı.

Biga ilçesinde geçen ay meydana gelen trafik kazasında TYT-AYT sayısal alanında Türkiye birincisi olan 20 yaşındaki Necati Kaan Şahin'e, aracıyla seyir halinde olan Mehmet Ali Şahin çarptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Alkollü olduğu öğrenilen sürücü tutuklanırken, hayatının baharında olan ve doktor olma hayalleri kuran Necati Şahin'in cenazesi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Alkollü sürücünün kurbanı olan Kaan'ın, hayali olan tıp fakültesini kazandığı ortaya çıktı

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Talihsiz gencin hayatını kaybetmesine neden olan ve olay anında alkollü olduğu öğrenilen tutuklu Mehmet Ali Şahin'in "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istendi.

TIP FAKÜLTESİNİ KAZANDI

Sabah'ın haberine göre iddianame Biga 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, ilk duruşma 1 Ekim'de yapılacak. Girdiği son üniversite sınavında başarılı bir derece elde eden Necati Kaan Şahin'in çok istediği şey olan tıp fakültesini kazandığı ortaya çıktı.

Alkollü sürücünün kurbanı olan Kaan'ın, hayali olan tıp fakültesini kazandığı ortaya çıktı
Sürücü Mehmet Ali Şahin

3 YILDIR SINAVA HAZIRLANIYORMUŞ

3 yıldır doktor olma hayaliyle üniversite sınavlarına hazırlanan Necati Kaan Şahin'in (20) kullanımındaki elektrikli motosiklete çarparak kaçan ve ölümüne neden olan sürücü Mehmet Ali Şahin hakkında, 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçu kapsamında iddianame hazırlandı. Şüphelinin, olay anında alkol oranının 1.33 promil olduğu ve 70 kilometrelik hız sınırını aşarak 89 kilometre hızla talihsiz gence çarptığı tespit edildi.

"DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Olay mahallinde bulunan bir tanık ise şüphelinin kazadan önce zikzak yaparak hızla araç kullandığını belirtti. Tek isteğinin adalet olduğunu söyleyen baba Mustafa Şahin, "Alkollü araç kullananlar en ağır şekilde cezalandırılmalı. Oğlumun üniversite yerleştirme sonuçlarını geçtiğimiz günlerde elimize aldık. Kocaeli Tıp Fakültesi'ni kazanmış. Bu davanın takipçisi olacağız" dedi.

Alkollü sürücünün kurbanı olan Kaan'ın, hayali olan tıp fakültesini kazandığı ortaya çıktı

ALKOLLÜ OLARAK ARAÇ KULLANMIŞ

Şahin'in kullandığı elektrikli motosiklete çarparak kaçan ve ölümüne neden olan sürücü Mehmet Ali Şahin hakkında iddianame hazırlandı. Kazanın yaşandığı gece yakalanan sürücü Şahin'in 1.33 promil alkollü olduğu, kullandığı aracın ise yasal hız sınırı 70'in üzerinde 89 kilometre olduğu belirlendi.

Şahin ifadesinde, olay gecesi arkadaşıyla alkol aldıklarını, viyadük köprüsünün üzerinde aracının sol ön tarafında bir şey gittiğini gördüğünü, hayvan zannettiğini, çarptığını ve yoluna devam ettiğini dile getirdi. İddianamede, şüphelinin kazadan sonra aracını durdurup ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne gerekli yardımı yapmak, olay yerine acil servis ekibini çağırmak yerine kaza mahallini terk edip aracına binip gittiği vurgulandı. Şüphelinin savunmasında çarptığı şeyin hayvan olduğunu zannettiğini beyan etmişse de, savunmasının hayatın olağan akışına aykırı, gerçeklerden kopuk ve tutarlı bulunmayan, suçtan kurtulmaya yönelik olduğu dile getirildi.

Alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Necati Kaan Şahin'in tıp fakültesini kazandığı ortaya çıktı

Kaan Şahin, Kocaeli, AYT, TYT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Necati Kaan Şahin'in tıp fakültesini kazandığı ortaya çıktı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Necati Kaan Şahin'in tıp fakültesini kazandığı ortaya çıktı - Son Dakika
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