Alkollü sürücünün çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

Talas'a bağlı Endürlük Mahallesi Endürlük Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, 38 LS 142 plakalı otomobilin alkollü olan sürücüsü T.Ç, yolda bisikleti ile giden Hamza Karaoğlu'na arkadan çarptı.

ÇOCUKLARININ ÖLÜM HABERİNİ ALAN AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

11 yaşındaki çocuk ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde Hamza Karaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuklarının ölüm haberini alan aile de olay yerinde sinir krizi geçirdi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Hamza Karaoğlu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, sürücü T.Ç. de gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.