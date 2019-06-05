Son Dakika Haberleri: Alkollü sürücünün çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Alkollü sürücünün çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti

1 saat önce

Alkollü sürücünün çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybettiDENİZLİ - Denizli'de motosikletiyle kağıt toplayıcılığı yapan adam, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alkollü sürücünün çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti
DENİZLİ - Denizli'de motosikletiyle kağıt toplayıcılığı yapan adam, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Pamukkale ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan Abdurrahman C. yönetimindeki 20 ABC 928 plakalı otomobil, önünde seyreden kağıt toplayıcısı Mustafa Korkut idaresindeki 20 ZY 026 plakalı sepetli motosiklete arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü Denizli Devlet Hastanesine götürdü. Korkut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaçan otomobil sürücüsü polis ekiplerinin sıkı takıp ve çalışması sonucu yakalandı. Yakalanan sürücünün hastanede yapılan kontrolünde 150 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Abdurrahman C. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Alkollü sürücünün çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:35 Kaynak: İHA
Atatürk Bulvarı, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Korkunç kaza! Otomobilin üzerine çıktı: 10 yaralı Çakmak gazı çeken iki gencin yaktıkları sigara sonucu patlama meydana geldi Araç asansöründe kalan otomobilini 3 yıl sonra çıkardı Grip sanılan çocuğun akciğerinden fıstık çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 14:43:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alkollü sürücünün çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]