Kazanın ardından trafik ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde 1.06 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Mehmet C.A., polis tarafından gözaltına alındı. İşkar'ın ise 1 aydır devam eden tedavisi sonuç vermedi ve bugün hayatını kaybetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alkollü sürücünün çarptığı motosiklet sürücüsünden 1 ay sonra acı haber - Son Dakika

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